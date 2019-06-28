Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 208 gündür çığ altında

208 gündür çığ altında

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019
208 gündür çığ altında
Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyesi Kemal Karakoç (27), arkadaşı Hilal İşcan ile birlikte tırmanış yaptığı Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndan inerken, çığ altında kaldı. 2 Aralık 2018'de meydana gelen olayın ardından yapılan 2 günlük arama çalışmalarına, hava muhalefeti ve kar kalınlığının 5.5 metreye ulaşması nedeniyle ara verilmişti. Bölgede hava sıcaklığının artması kar kütlesinin erimesiyle çalışmalara yeniden start verildi. 208 gündür çığın altında bulunan Karakoç'u arama çalışmaları devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
208 gündür çığ altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN