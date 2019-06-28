208 gündür çığ altında

BUGÜN NELER OLDU

Konya Mevlana Dağcılık Kulübü üyesi Kemal Karakoç (27), arkadaşı Hilal İşcan ile birlikte tırmanış yaptığı Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndan inerken, çığ altında kaldı. 2 Aralık 2018'de meydana gelen olayın ardından yapılan 2 günlük arama çalışmalarına, hava muhalefeti ve kar kalınlığının 5.5 metreye ulaşması nedeniyle ara verilmişti. Bölgede hava sıcaklığının artması kar kütlesinin erimesiyle çalışmalara yeniden start verildi. 208 gündür çığın altında bulunan Karakoç'u arama çalışmaları devam ediyor.