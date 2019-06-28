En özel ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar kısa ve uzun sözleri görselleri...(28 Haziran 2019)

Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı cumalar! Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde birbirinden yeni, anlamlı kısa ve uzun cuma sözlerini bulabilirsiniz. 28 Haziran Cuma mesajları ile uzaklarda yaşayan dostlarınıza, akrabalarınıza, yüzlerini güldürmek istediğiniz kendinizi hatırlatmak istediğiniz yakınlarınıza ulaşabilirsiniz. İstanbul'da yarın Cuma namazı 13:12'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak, başkent Ankara'da ise yarın 12:57'de okunacak öğle ezanının ardından cuma namazı eda edilecek.

HAFTANIN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (28 HAZİRAN)