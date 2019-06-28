Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı

3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı

'nde () Güzelyurt ilçesinde bir haneye izinsiz girerek 3 liralık çakmak çalan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 22:14
3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bir evden 3 liralık çakmak çaldığı gerekçesiyle yargılanan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hırsızlık, haneye izinsiz giriş, kasti hasar suçlarından yargılanan Hasan Y. girdiği evin camını kırarak, hasar verdiğini, içeriye girip, 3 TL değerindeki çakmağı çaldığını mahkemede itiraf etti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Y. hakkında haneye izinsiz girme, toplum düzenini bozma ve hırsızlık suçlarından 15 ay hapis cezası kararı aldı. Mahkemenin bu kararı caydırıcı ve ibret verici olması sebebiyle de verdiği kaydedildi.

600 BİN LİRA ÇALAN TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI
Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda çalışan ve 2 yıl boyunca elektrik kurumundan vatandaştan tahsil ettikleri 600 bin lirayı zimmetine geçirmekten gözaltına alınan 2 şahıs için mahkeme tutuksuz yargılanma kararı vermişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN