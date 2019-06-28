‘500 tam puan’ kanserli anneyi hayata bağladı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve Siverek Ortaokulu son sınıf öğrencisi olan Helin Sude Ağaçhanlı (14), Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanırken, öğretmen olan annesi Halime Ağaçhanlı'ya göğüs kanseri teşhisi konuldu. Önce büyük bir üzüntü yaşayan Helin Sude, Ankara'da tedavi görmeye başlayan annesine, sınavı en iyi dereceyle bitirme sözü verdi. Anne ve babası da evde hastalık konusun hiç konuşmadı. Öğretmenlerinin de desteğiyle daha çok çalışan Helin Sude, tüm soruları doğru yaparak, 500 tam puan aldı.SABAH'a konuşan Helin Sude, "Annemin hastalığını öğrenince, bir ay bocaladım. Sonra, 'üzülerek hiçbir yere varamayız, sevinmekte lazım, sevinmek için de çalışıp başarılı olmam lazım' diyerek kendimi toparladım. Kendime, 'annem için daha çok çalışmalı ve daha başarılı olmalıyım' diye hedef koydum, Bu hedefe de ulaştım ve anneme mutluluğu yaşattım. Annem sınavdan tam puan aldığımı öğrenince benden çok sevindi. Benim bu başarım, annemin hastalığıyla mücadelesine de olumlu katkı sağladı" diye konuştu.Kızının başarısıyla gururlandığını söyleyen anne Halime Ağaçhanlı ise "Bu gururu yaşamadan önce sıkıntılı bir dönemden geçtik. Göğüs kanseri teşhisiyle Ankara'ya giderek ameliyat oldum. Ameliyatta kendimi ve hastalığımı unuttum. Hatta ameliyat masasından kalktığımda eşime 'Sude'nin deneme sonucu geldi mi? Kaç yanlışı var?' diye sordum. Çünkü ona motive oldum, onun başarısı için hastalığımı hissettirmemeye çalıştım Kızım da çalışma azmiyle bana hastalığımı unutturdu ve hep birlikte hayata sarıldık. O bana başarı kattı, ben ona başarı kattım. Bu süreci de onunla atlattım. Öykümüzde hemŞANLIURFA İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, LGS'de tam puan alan Helin Sude Ağaçhanlı ile öğretmenleri ve ailesini makamında kabul etti. Helin Sude Ağaçhanlı ve öğretmenlerini başarısından dolayı tebrik eden Turan, öğrenciyi altınla ödüllendirdi.