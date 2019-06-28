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içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51), tabanca ile ateş ederek öldüren sürücünün Burhan B. (34) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Burhan B.'nin, Yıldırım ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü annesi N.B.'yi (56) birlikte görünce aracı takip edip, olayı gerçekleştirdiği, ardından da alıp, kaçtığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 17:16
Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım yönetimindeki 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobili durdurdu. Sürücüye silah çeken şüpheli, aracı gasbederek kaçtı.

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Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş
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