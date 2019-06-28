Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım yönetimindeki 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobili durdurdu. Sürücüye silah çeken şüpheli, aracı gasbederek kaçtı.



