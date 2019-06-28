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Azeri sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Burdur'da, tartıştığı Azerbaycan uyruklu sevgilisi Ganıra Cabbarova'yı (24) takside 55 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Halil Acar (24), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 14:28
Azeri sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 2 Ocak gecesi Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi; ancak aralarında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil Acar hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

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Azeri sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
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