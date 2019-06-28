BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı | BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 28 Haziran

BİM aktüel ürünleri her hafta müşteriler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dar ve orta gelirli aileler için biçilmiş kaftan durumunda olan marketler zinciri, her hafta getirdiği yeni, kaliteli ve indirimli ürünler ile dikkatleri üzerine çeken marketler zincirine bu hafta da büyük rağbet olacak. BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Peki, 28 Haziran BİM aktüel ürünleri listesinde bu hafta neler var? Özellikle bu hafta beyaz eşyalarla dikkatleri üzerine çeken aktüel ürünler kataloğunu haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI | 28 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak çamaşır makinası bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 21 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşmak isteyen vatandaşlar haberimizde tüm listeyi görüntüleyebilirler.

BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Haziran listesindeki ürünler ve fiyatları için tıklayınız...

28 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN