Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

telefonu bataryası bomba gibi patladı

Bursa'da bir çocuk, elinde tuttuğu telefon bataryasının patlaması üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:53
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Alex T., çalışmayan telefonunu alarak telefoncuya geldi. İş yeri sahibi cep telefonunu inceledikten sonra bataryasının bitmiş olduğunu tespit etti ve bataryasının bittiğini söyleyerek bakması için çocuğa verdi. Alex T. ise bataryayı önce ağzına sokarak kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra eliyle açmaya çalıştığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Dükkan duman altında kalırken, şans eseri küçük çocuk patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN