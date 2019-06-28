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katili babadan şok ifade

Balıkesir’in Havran ilçesinde öz kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkardıktan sonra 15 el ateş ederek öldüren baba, cinayeti sırf annesinin kahrolup üzülmesi için işlediğini söyledi. İfadesi kan donduran baba tutuklanırken, çiçeği burnunda doktor Gülnur Yılmaz’ın (28) Bursa Adli Tıp Morgundaki cenazesi ailesine teslim edildi. Öte yandan, Yılmaz’ın 15 kurşunla gözlerinin önünde öldürülmesine tanık olan 2 sınıf arkadaşının da aynı otomobilde yaralandıkları, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 14:43
Evlat katili babadan şok ifade

İddiaya göre, SSK emeklisi Mustafa Ali (57) ve güzellik uzmanı Gülden (49) Yılmaz çifti bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Ayrı yaşamaya başlayan çift birlikte edinilen ve Gülden Yılmaz'a miras kalan malların paylaşımında bir türlü uzlaşamadı. Zaman zaman çıkan tartışmalar sebebiyle anne Gülden Yılmaz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı Gülnur Yılmaz'ın yanına yerleşti. Dönem dönem eski eşi yüzünden adres değiştiren anne Gülden Yılmaz, kızının mezuniyetine 1 yıl varken Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

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Evlat katili babadan şok ifade
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