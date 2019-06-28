FSM’deki çalışma trafiği kilitledi

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde dün akşam saatlerinde başlatılan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak sağlanırken şeritlerin azaltılması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman da durma noktasına geldi. FSM Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk İstanbul'un geneline de etki etti. Sürücülerin, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih etmesi araç trafiğinin kilometrelerce uzamasına yol açtı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'da bakım çalışmalarının sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacağını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma olmayacağını açıkladı. Açıklamada, 17 Ağurstos'a kadar sürecek çalışmaların, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat 3 vardiya düzeniyle iki etap halinde yapılacağı kaydedildi.