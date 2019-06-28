Genç hafız denizde boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul ?Arnavutköy'de dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu.Arnavutköy'e bağlı Bolluca Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursunda eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki hafız Ümran Gün aynı kursta eğitim gören 15 arkadaşıyla önceki gün Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitti. Deniz kenarında yürüyüşe çıkan Ümran Gün, dev dalgaların kıyıya vurması sonucu dengesini kaybederek denize düştü. Gün, kayalıklara vuran dalgaların arasında gözden kayboldu. Olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken olası başka bir kazanın önüne geçmek için bölge emniyet şeridiyle kapatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalar özel aydınlatma ekipmanlarıyla gece boyu devam etti. Saatler süren aramalar sonuçsuz kalırken, Ümran Gün'ün cansız bedeni sabaha karşı 04.00 sıralarında kıyıya vurdu. Gün'ün cansız bedeni olay yerinde bulunan ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç hafızın yakınları acı haberle üzüntüye boğuldu.