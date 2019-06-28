GPS ile takip ettiği kızını vurdu

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Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı kaçmaya çalışırken yakalandı. Pratisyen hekim Gülnur Y. (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi. Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Y. (67), aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını otomobiliyle takibe başladı. Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı. Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y., tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnur Y.'nin öldüğünü belirledi. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı.