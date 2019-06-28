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ne zaman bitiyor? 2019 İmar Barışı son ödemesi ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ödemesi ne zaman bitecek merak edildi. Milyonlarca vatandaş İmar Barışı başvurularının ardından gözlerini son ödeme tarihlerine çevirdi. Her geçen gün artan başvuruların ödeme gününde son zamanlara gelindi. Bakan Kurum, son ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiye yer verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başvuru yapan kişi sayısı hakkında yaptığı duyuruda ise ; "Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu." dedi. Peki İmar Barışı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 12:13
İmar Barışı ne zaman bitiyor? 2019 İmar Barışı son ödemesi ne zaman?

2019 yılında ödeme tarihiyle yoğun ilgi görüyor. İmar Barışı'na en çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi. Bununla birlikte vatandaşlar '' İmar Barışı ne zaman bitiyor? Son ödemesi ne zaman, hangi bankalara ne kadar ödeme yapılacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Hafta sonu da bankaların açık olmasıyla ödemelerde kolaylık sağlanacak. Haberimizin devamında ödeme günü ve tarihleri hakkında detaylara erişebilirsiniz.

İMAR BARIŞI SON ÖDEMESİ NE ZAMAN?-2019

"İmar barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarihi için açıklama yaptı. İmar Barışı ödemeleri 2019 yılında vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor.

İşte tüm detaylar aşağıda yer alıyor;

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İmar Barışı ne zaman bitiyor? 2019 İmar Barışı son ödemesi ne zaman?
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