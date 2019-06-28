İmar Barışı ne zaman bitiyor? 2019 İmar Barışı son ödemesi ne zaman?

İmar Barışı 2019 yılında ödeme tarihiyle yoğun ilgi görüyor. İmar Barışı'na en çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi. Bununla birlikte vatandaşlar '' İmar Barışı ne zaman bitiyor? Son ödemesi ne zaman, hangi bankalara ne kadar ödeme yapılacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Hafta sonu da bankaların açık olmasıyla ödemelerde kolaylık sağlanacak. Haberimizin devamında ödeme günü ve tarihleri hakkında detaylara erişebilirsiniz.

İMAR BARIŞI SON ÖDEMESİ NE ZAMAN?-2019

"İmar barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı son ödeme tarihi için açıklama yaptı. İmar Barışı ödemeleri 2019 yılında vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor.

İşte tüm detaylar aşağıda yer alıyor;