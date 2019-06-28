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’da otomobile "" mekanizması yapan gençler trafikte terör estirdi

’de ilginç bir projeye imza atan 3 çılgın genç, otomobillerine "" mekanizması kurarak trafiğe çıktı. Caddede seyir halinde oldukları esnada "roket atar" adını verdikleri otomobilleriyle çevreye çok sayıda havai fişek atan gençler adeta terör estirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 10:10
İstanbul’da otomobile havai fişek mekanizması yapan gençler trafikte terör estirdi

Başakşehir'de yaşayan 3 genç, sosyal medyada izlenmek için çılgın bir projeye imza attı. Otomobili kendi tabirleri ile "roket atar"a çevirmek için kolları sıvayan gençler, aracın her iki tarafında da havai fişek mekanizması kurdu. Yapım aşamasını sosyal medyadan paylaşan gençler, "Biz bu çılgınlığı siz yapmayın diye yapıyoruz" dedikten sonra harekete geçti.



TRAFİKTE "HAVAİ FİŞEK" ATARAK TERÖR ESTİRDİLER

Araçları ile caddede seyretmeye başlayan gençler havai fişekleri ateşlemeye başladı. Dakikalarca aracın üzerinden caddeye fişek atan gençler adeta terör estirdi. Yolun karşısından geçen belediye otobüsü ve diğer araçlar umursamayan gençler, fişekleri ardı ardına ateşledi. Fişeklerin bitmesinin ardından sevinç çığlıkları atan gençler daha sonra sosyal medyada videolarına beğeni isteyerek çılgın gösteriyi sonlandırdı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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İstanbul’da otomobile "havai fişek" mekanizması yapan gençler trafikte terör estirdi
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