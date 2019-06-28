Kaymakamın oğlunun ölümünde şok detaylar: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş
Denizli Pamukkale’de, Bursa’nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan’ın 3 oğlundan Safa Akif İnan’ın (15) yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 18’den küçük 8 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın detaylarına ise ortaya çıktı. İfadelere göre ‘kız meselesi’ yüzünden karşı karşıya gelen iki tarafı ölen Safa Akif İnan’ın abisi uzlaştırırken ‘sakız çiğneme’ tartışmasıyla bıçaklar çekildi ve hem Safa hem de abisi Ahmet Burak İnan bıçaklandı.
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:01Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:10
Safa Akif İnan ile eski kız arkadaşı sebebiyle Instagram üzerinden tartıştıklarını ve buluşmak üzere randevulaştıklarını anlatan 14 yaşındaki B.Ç ifadesinde olayı şöyle anlattı: