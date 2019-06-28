Kovaladı, çarptı, öldürdü

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Kayseri'de,otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsünü kurşunlayarak öldürdü.Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın (49) kullandığı otomobili bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı. Sağlık ekipleri Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.