Meteoroloji’den son dakika raporu! Hafta sonu o illerde kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...

Hafta sonu izin yapan çalışanlar, tatil günlerinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Bulunduğum ilde sağanak yağış görülecek mi? sorularına yanıt arayan vatandaşlar soluğu Google arama motorunda araştırma yapmakta alıyor. Peki 29 -30 Haziran'da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış beklenen bölgeler hangileri? İşte il il hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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İşte detaylar;