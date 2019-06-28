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haberi: edemeyince anne ve kızını sokağa çıkarıp… O ülkede dehşeti yaşadılar!

Dünya, evlerinde otururken bir anne ve kızın başına gelen olayını konuşuyor. Polis kayıtlarında yer alan bilgilere göre bir grup sapık, anne ve kızı evlerinde otururken evin içine girerek ikisine de girişiminde bulundu. Anne ve kızın direnmesi üzerine evde arbede yaşandı. Sapkın grup bunun üzerine anne ve kızı öldüresiye dövdükten sonra ikisini de sokağa çıkararak dehşeti yaşattı. İşte tüyler ürperten son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 08:35
Son dakika cinsel taciz haberi: Tecavüz edemeyince anne ve kızını sokağa çıkarıp… O ülkede dehşeti yaşadılar!

Olay, Hindistan'ın Vaishali semtinde, başkent Patna'dan sadece birkaç kilometre uzakta gerçekleşti. Son zamanlarda eyalette artan cinsel suçlara dikkat çeken yerel medya olay ile ilgili polisin şu ana kadar iki kişiyi tutukladığını bildirdi. Dehşeti yaşayan anne ve kız polise verdikleri ifadede olayın nasıl yaşandığını anlattı.

MAĞDUR KIZIN İFADESİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Hindistan'ı çalkalayan olay ulusal kanallarda ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Yaşanan dehşetin boyutu mağdur anne ve kızın polise ifade vermesiyle ortaya çıktı.

Olay sırasında annesiyle birlikte evde bulunan kız verdiği ifadede "Ben annemle birlikte geçen akşam evimdeydim, mahalleden beş erkek zorla eve bize etmeye çalıştı. İkimiz de buna direndik. Direnmemizle birlikte öfkelenen grup annemi ve beni öldüresiye dövdüler, evden çıkardılar ve kafalarımızı traşladıktan sonra bizi sokağa atarak aşağıladılar "dedi.

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Son dakika cinsel taciz haberi: Tecavüz edemeyince anne ve kızını sokağa çıkarıp… O ülkede dehşeti yaşadılar!
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