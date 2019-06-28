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Son dakika: Günün en acı karesi... Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi

’da (12), bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirip, ağladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 19:27
Son dakika: Günün en acı karesi... Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi
Kaza, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesinde Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a çarptı.



Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise, olay yerinde incelemelerde bulundu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen çocuğun annesi ve babası sinir krizi geçirdi. Aileyi, sağlık ve polis güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan, kamyon şoförü Mikail Y. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Günün en acı karesi... Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi
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