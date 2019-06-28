Son Dakika haberi: Sıfır Bir dizisinin oyuncuları gözaltına alındı! 01'de Burak ve Cengo rolüyle ünlemişlerdi...

Başrollerini Savaş Satış, Cihangir Ceylan, Özgür Meriç'in paylaştığı Adana Sıfır Bir dizisi YouTube'da yayınlandıktan sonra özel bir internet portalına geçti. Dizinin oyuncularından Cihangir Ceylan da başka diziye transfer oldu. Adana'da gözaltına alınan Burak ve Cengo karakterine rol veren Burak A. ve Cengizhan Y.'nin bu sezon dizideki rolü de artmıştı, final yapan dizisinin son bölümünde ikisi de ölmüştü. Dizinin bir bölümünde üç oyuncunun uyuşturucu alırken görüntüleri gençleri uyuşturucuya özendirmek olarak değerlendirildi; son dakika gelişmesiyle o oyuncular serbest bırakıldı.