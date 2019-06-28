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haberi: Sıfır Bir dizisinin oyuncuları gözaltına alındı! 01'de Burak ve Cengo rolüyle ünlemişlerdi...

Özellikle gençler arasında çok popüler olan dizisinin 3 oyuncusu gözaltına alındı! Dizide Burak ve Cengo karakterini canlandıran ikilinin yanı sıra Furkan S. K. da gözaltına alındı. Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan gençlerin önce kendi kendilerin çektiği sonra prodüksiyona dönüşen yapımın en çok konuşulan oyuncularından 19 yaşındaki Burak A., 24 yaşındaki Cengizhan Y. ve dizide Melih karakterini canlandıran Furkan S. K. uyuşturucuya özendirmek suçundan gözaltına alındı; işte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:33
Son Dakika haberi: Sıfır Bir dizisinin oyuncuları gözaltına alındı! 01'de Burak ve Cengo rolüyle ünlemişlerdi...

Başrollerini Savaş Satış, Cihangir Ceylan, Özgür Meriç'in paylaştığı dizisi YouTube'da yayınlandıktan sonra özel bir internet portalına geçti. Dizinin oyuncularından Cihangir Ceylan da başka diziye transfer oldu. 'da gözaltına alınan Burak ve Cengo karakterine rol veren Burak A. ve Cengizhan Y.'nin bu sezon dizideki rolü de artmıştı, final yapan dizisinin son bölümünde ikisi de ölmüştü. Dizinin bir bölümünde üç oyuncunun uyuşturucu alırken görüntüleri gençleri uyuşturucuya özendirmek olarak değerlendirildi; gelişmesiyle o oyuncular serbest bırakıldı.

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Son Dakika haberi: Sıfır Bir dizisinin oyuncuları gözaltına alındı! 01'de Burak ve Cengo rolüyle ünlemişlerdi...
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