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2019 başladı! Steam yaz indirimlerinde hangi oyunda ne kadar indirim var? İşte detaylar...

Her yıl oyunseverler tarafından merakla beklenen artık geleneksel bir hal aldı. Oyun severlere pek çok popüler video oyununda normal fiyatından hatırı sayılır oranda indirimler sunan platformun bu yıl hangi oyuna ne kadar indirim getireceği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2019'a ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 16:31
Steam yaz indirimleri 2019 başladı! Steam yaz indirimlerinde hangi oyunda ne kadar indirim var? İşte detaylar...

Geleneksel Steam yaz indirimleri oyunseverler tarafından merakla bekleniyor! Pek çok video oyununa iyi oranda indirim yapılan steam yaz indirimlerinde oyuncular, bu yıl hangi oyunlara ne kadar indirim yapılacak? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak 2019 ve hangi oyunlarda ne kadar indirim olacak? İşte detaylar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2019?

Steam yaz indirimlerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Steam yaz indirimleri 2019 başladı! Steam yaz indirimlerinde hangi oyunda ne kadar indirim var? İşte detaylar...
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