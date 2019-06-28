Steam yaz indirimleri 2019 başladı! Steam yaz indirimlerinde hangi oyunda ne kadar indirim var? İşte detaylar...

Geleneksel Steam yaz indirimleri oyunseverler tarafından merakla bekleniyor! Pek çok video oyununa iyi oranda indirim yapılan steam yaz indirimlerinde oyuncular, bu yıl hangi oyunlara ne kadar indirim yapılacak? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak 2019 ve hangi oyunlarda ne kadar indirim olacak? İşte detaylar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2019?

Steam yaz indirimlerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;