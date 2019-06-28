Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Haziran bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 27 Haziran Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi ile Süper Loto sonuçları için daha da artmıştı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

27 HAZİRAN MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 610. hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 32, 34, 44, 46 ve 50 olarak belirlendi.





Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA HİÇ BİLEN OLMADIĞI ZAMAN NE OLUR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.