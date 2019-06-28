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ve kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülerek, hayata geçirilen konut projeleri kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Ev sahibi olma hayaliyle çekilişlerine başvuran adaylar, TOKİ ve kura çekilişlerinin ne zaman, nerede ve saat kaçta olacağını merak ederek yoğun olarak araştırıyor. Tüm kura çekilişlerini sabah.com.tr güvencesiyle en doğru ve güncel şekilde takip edebilirsiniz. Peki TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 07:04
TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar...

Ev sahibi olmak hayaliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin ortak çalışmalarıyla ortaya konulan konut projelerine başvuran adaylar için kura heyecanı artarak devam ediyor. ve kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? Sorularını merak eden ev sahibi adayları internette yoğun olarak bu konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte merak edilen soruların tüm cevapları…

TOKİ BAŞAKŞEHİR AYAZMA VE HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

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TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar...
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