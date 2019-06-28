TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar...

Ev sahibi olmak hayaliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin ortak çalışmalarıyla ortaya konulan konut projelerine başvuran adaylar için kura heyecanı artarak devam ediyor. TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? Sorularını merak eden ev sahibi adayları internette yoğun olarak bu konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte merak edilen soruların tüm cevapları…

TOKİ BAŞAKŞEHİR AYAZMA VE HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?