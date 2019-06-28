Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim gibi bölgelerde araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 63 taksici hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildiği, 38 taksicinin de ruhsatlarının iptal edileceği bildirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 12:31
Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.

38 TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN RUHSATI İPTAL EDİLECEK

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Savunmada yerli ve milli dönem! Mehmetçiğin yüküne Derman olacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN