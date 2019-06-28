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Vücuduna saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı

'nin Pamukkale ilçesinde, motorlu makineyle sunta keserken vücudunun bir bölümü testereye sıkışan ve bu şekilde hastaneye kaldırılan kişiye itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 22:18
Vücuduna saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, İncilipınar Mahallesi'nde bir evde mobilya montajı yapan D.S. (43), ahşap daire testeresini bacaklarının üstüne koyarak suntayı kesmek istedi.

Yuvarlak çarkı bulunan motorlu makine, D.S'nin vücudunun bir bölümünü sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, testereyi şahsın bacak arasından çıkaramayınca D.S'yi testereyle birlikte Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırdı.

Testere, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla vücuttan çıkarıldı.

D.S, operasyonun ardından ameliyata alındı.

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Vücuduna saplanan testereyle hastaneye kaldırıldı
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