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Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, 8 gün sonra yaşamını yitirdi!

’ta, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkaran ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Sarigene (30) yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 16:49
Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, 8 gün sonra yaşamını yitirdi!

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarigene, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, 8 gün sonra yaşamını yitirdi!
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