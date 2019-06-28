Yargıtay’dan emsal karar

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Çalıştığı bankaya ait ATM kasasındaki 7 bin liralık kayıptan mesul tutulan güvenlik görevlisi, tazminatsız olarak kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, iş akdinin ortada hiçbir haklı gerekçe yokken ATM alanını ve ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kameraların açılarını değiştirdiği iddiasıyla kovulduğunu öne sürdü. Yapılan incelemede görevlinin kamera açılarını bozduğu tespit edildi. Görevlinin bankamatikten para aldığına dair delil olmadığı için mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, "Davacının eylemleri sebebiyle davacı işçiden şüphelenmekte haklı olan işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve davalının şüphe sebebi ile iş akdini feshedebileceği anlaşıldı" denilerek davanın reddedilmesine karar verdi. İHA