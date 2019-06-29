29 Haziran 2019 Milli Piyango çekilişi saat kaçta olacak? (MPİ) Milli Piyango Bilet Sorgulama!

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişleri için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenler için geri sayımın başladığı MPİ çekilişine saatler kaldı. Büyük ikramiye numaraları, amorti, tam ya da yarım bilet numaralarını kontrol edip sonuçlarını öğrenmek isteyenler merakla Milli Piyango çekilişinin saatinin gelmesini bekliyor. Buna göre; Milli Piyango 29 Haziran Cumartesi çekilişi saat kaçta olacak? MPİ bilet sorgulama!

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır.

MPİ BİLET SORGULAMAYI AŞAĞIDAKİ EKRANDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ