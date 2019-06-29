31 yıllık FSM Köprüsü bakımda

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 31 yıl önce yapılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dört şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da Turgut Özal döneminde 31 yıl önce yapılan köprüde, çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazıldı. Köprüdeki bu bakım onarım çalışmaları nedeniyle Avrupa Anadolu yönü trafiğe kapatılıp geliş yönü iki şerit gidiş iki şerit geliş yolu olarak düzenlendi. Bu düzenlemeden dolayı trafik olumsuz etkilendi. FSM'deki çalışmalar nedeniyle alternatif olarak kulanılan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyenler Acıbadem'den başlayan kuyrukla karşılaştı.FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı. Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmadığı ve tüm şeritler trafiğe açık olarak hizmet verildiği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında FSM Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakımonarım çalışmaları yapıldığı haberlerinin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "FSM Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019'a kadar bazı şeritler kapatılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. FSM Köprüsü'nde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. FSM Köprüsü'nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışması yapılmamıştır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz."