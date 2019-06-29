550 bin bağışçı, 1180 hastaya umut oldu

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SağlıkBakanlığı işbirliğinde 13 Ağustos 2014'te hayata geçen TÜRKKÖK projesi ile Türk Kızılayı ülke genelinde 12 noktada Gönüllü Verici Merkezleri (GVM) kurdu. Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde bağış kabul eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, proje kapsamında ülke genelinde 550 bin kök hücre bağışçısı kazandıklarını ve 1180 hastaya kök hücre nakli yapıldığını söyledi. Türk Kızılayı'nın kök hücre bağışçısı kazanımı ve eşleşme-nakil süreçlerinin takibini yaptığını belirten Saygılı, sadece Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde Mayıs 2019'dan itibaren 55 bin bağışçı kazanıldığını ve 120'yi aşkın kişiye nakil işlemi yapıldığını dile getirdi. Saygılı, "Kemik iliği kanseri, lenfoma, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal metabolik hastalıklar gibi vakalarda kök hücre hayat kurtarabilir" dedi. DHA