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nasıl yapılır? Anason çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Sakinleştirici etkisi ile öne çıkan bir bitki olan anason, pek çok hastalığa iyi gelir. Maydanozgiller ailesine mensup bu bitki özellikle Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde yetiştirilir. Uzun yıllar boyunca bitkisel tedavisi yöntemleri arasında ağrı kesici özelliği ile öne çıkan anasonun faydaları bununla sınırlı değil. Keskin bir tadı olması sebebiyle genel olarak çay formunda tüketilir. Bu da akıllara bitkinin faydalarından önce anason çayının faydaları nelerdir ve nasıl yapılır sorularını getirir.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 13:52
Anason Çayı nasıl yapılır? Anason çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Anason bitkisinin içeriğinde yüksek miktarda antioksidan bulunur. Bununla birlikte demir, sodyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri de yüksek oranda barından bitkinin içerisinde yer alan vitaminler ise A, B ve C olarak sıralanır. Anason besin değerleri açısından bu denli zengin içeriğe sahipken bitkiden hazırlanan çayın faydalarını göz ardı etmek olmaz. İşte anason çayının faydaları...

Anason çayının faydaları nelerdir?

  • Sinir hücrelerini yatıştırır. Beyne sakin olunması için sinyal gönderir. Bu özellikleri sayesinde strese bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel depresyon gibi problemleri önler.
  • Düzenli kullanımı rahat bir uyku vadeder. Özellikle uyku probleminden muzdarip olup problemini doğal yöntemler ile çözmek isteyenlere anason çayı tüketmesi önerilir.
  • Enfeksiyon sebebiyle kapanın sinüs yollarını açar. Migren, sinüzit gibi bağ ağrısına sebep olan problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

Anason çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş anason yaprağı (Aktardan temin edilebilir.)
  • 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

  • Yukarıda belirtilen ölçüde suyu bir tencerenin içinde kaynatın.
  • Su kaynadıktan sonra kurutulmuş anason yapraklarını tencerenin içerisine ilave edin.
  • 7-10 dakika kadar bu şekilde demlenmesini sağlayın.
  • Anason çayının genellikle akşam yatmadan önce tüketilmesi önerilir.

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Anason Çayı nasıl yapılır? Anason çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar...
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