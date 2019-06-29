2. el olarak satın aldığı aracın kendisine belirtilenin dışında hasarı olduğunu görenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle sonradan hayal kırıklığına uğramamak için satın alınacak olan aracın satış işlemlerinden önce en ince ayrıntısına kadar araştırılmasında yarar var. Günümüzde dijital ortamda gerçekleştirilen işlemlerin gün geçtikte sınırlarını genişletmesi, dijital ortamda sunulan hizmetlerin oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olması bu gibi araştırmaların yaygınlaşmasını sağlıyor. Satın alınacak aracın üzerinde hasar kaydı olup olmadığı 3 farklı sorgulama yöntemi ile öğrenilebilir. Bu yöntemlerden ilki 5664'SMS göndermek, ikincisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen Sigortam360 uygulaması aracılığıyla sorgulama yapmak iken son yöntemde ise günümüzde neredeyse tüm sorgulamaların gerçekleştirilebildiği e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak yer alıyor.

Araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi…

5664'e SMS göndererek hasar kaydı sorgulama

Satın alınacak aracın kaza geçmişi SMS aracılığıyla öğrenilebilir. Ülkemizdeki tüm GSM operatörleri üzerinden gönderilen SMS ile belirleme bir ücret ödemek karşılığında araç ile ilgili çeşitli bilgilere ulaşılır. 5664'e gönderilecek SMS'in formatı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Örnek: 34ABC1234 > aracın plakası

Ücretlendirme tüm operatörler için sorgu başına 7 Türk Lirası şeklindedir.