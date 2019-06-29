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Başkan Erdoğan ile görüşecek

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019
Başkan Erdoğan ile görüşecek
AKSİYON filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı ABD'li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli seferiyle dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inen Seagal ve eşini TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABAAmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı. Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" yanıtını verdi. Seagal'ın Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve burada yaşanan hadiseleri yerinde görmek amacıyla Türkiye'ye geldiğini belirten Ali Bayramoğlu ise ünlü aktörün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
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Başkan Erdoğan ile görüşecek
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