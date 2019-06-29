Başkan Erdoğan ile görüşecek

AKSİYON filmlerinin dünyacaünlü yıldızı ABD'li aktör StevenSeagal, Türk Amerikan İş AdamlarıDerneği-Amerikan Ticaret OdasıTürkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisiolarak Türkiye'ye geldi. THY'nintarifeli seferiyle dün saat 16.00 sıralarındaİstanbul'a inen Seagal ve eşiniTABA-AmCham Yüksek İstişare KuruluBaşkanı Ali Bayramoğlu ile TABAAmChamBaşkanı Ali Osman Akat karşıladı.Seagal, Bodrum'da cansız bedenikıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'ninhayatını anlatacak film projesindeyer alıp almayacağıyla ilgilisoruya, "Henüz bu filmle ilgiliolarak bir şey bilmiyoruz.Konuşacağız" yanıtını verdi.Seagal'ın Türkiye ile olanilişkilerin geliştirilmesi veburada yaşanan hadiseleriyerinde görmek amacıylaTürkiye'ye geldiğinibelirten Ali Bayramoğluise ünlü aktörün BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ilede bir görüşme gerçekleştireceğinisöyledi.