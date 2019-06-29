Belgrad Ormanı nerede? Belgrad Ormanına nasıl gidilir?

Bol bol oksijen alıp doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, bisiklet parkurunda keyifli vakit geçirilen, maaile mangal etkinliği yapılabilen, şehrin içinde bir yeşil soluk olan Belgrad Ormanı'na ulaşım oldukça kolay. İstanbul'un Sarıyer ve Eyüp ilçeleri arasında yayılım gösteren ormana, toplu taşıma ile gidilebiliyor.

Belgrad Ormanı'na nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı'na ulaşım konusuna geçmeden önce Belgrad Ormanı nerede sorusunu cevaplandıralım. Belgrad Ormanı; Balkan Yarımadası'nın en doğu ucunda bulunuyor. Ormanın doğal sınırları doğuda İstanbul Boğazı, kuzeyde ise Karadeniz ile çevrili. Orman Karadeniz kıyısına 4 km, Boğaz kıyısına ise 3 km uzaklıkta.

Ormana özel aracı ile gelmeyi düşünenler; ormana iki önemli hat üzerinden ulaşılabilir. Bu hatlardan ilki Taksim-Sariyer - Kilyos hattı. İkincisi ise birinci hattın ormanın kuzey bölgesine ulaşım sağlayan bağlantısı olan Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yolları.

Ormana toplu taşıma ile gidecek olanlar; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ormana ulaşabilir. Öte yandan bu otobüs hatlarının yanı sıra yalnızca cumartesi ve pazar günleri hizmet veren D2 otobüs hattı da tercih edilebilir. Ortalama olarak 2,5 saatte bir hareket eden ve Beşiktaş'tan kalkış yapan otobüsün hafta sonları ilk seferi sabah 06:30 civarında başlıyor.