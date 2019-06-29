Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Biberiye çayının bilinen en önemli faydaları anksiyete problemini ortadan kaldırması, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmesi ve saçları güçlendirmesi olarak öne çıkıyor. Biberiye çayının faydalarını aşağıda daha detaylı bir şekilde anlattık.

Biberiye çayının faydaları nelerdir?

Stresi azaltır

Biberiye çayı stres ve strese bağlı olarak meydana gelen anksiyete problemini giderir. Ilık bir şekilde tüketilen biberiye çayı stres hormonunun vücut içerisindeki varlığını en aza indirerek ruhsal olarak sakinleşmeyi mümkün kılar. Çayın salisilatın analjezik özellikleri sinirleri yatıştırarak depresyon belirtilerini azaltır.

Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir

Yapılan araştırmalar biberiye çayının karaciğer sağlığını olumlu yönde desteklediğini açıkça ortaya koyuyor. Biberi çayı özellikle idrar söktürücü özelliği sayesinde de vücudu toksinlerden arındırarak karaciğer sağlığını artırır.

Saç derisini iyileştirir

Biberiye çayının saç sağlığı için kullanımı genel olarak haricen olur. Demlenip soğutulan çayın deriye sürülmesi, saç derisinde meydana gelmesi muhtemel dökülme, kepeklenme, kuruluk gibi problemlerin önüne geçer.

Biberiye çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Kurutulmuş ya da toz haline getirilmiş 1 tatlı kaşığı biberiye

1 bardak kaynamış su

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Öncelikle suyu küçük bir tencerede kaynatın. Su kaynadıktan sonra tencerenin altını kısığa getirin.

Biberiye bitkisini suya ekleyin ve bu şekilde 6-7 dakika boyunca bitkinin suya nüfuz etmesini bekleyin.

Karşımı bir çay fincanının içerisine süzün.

Son olarak isteğe göre karışımın içerisinde malzeme kısmında belirttiğimiz gibi bal ekleyebilir ya da bal yerine doğal bir şurup kullanabilirsiniz.