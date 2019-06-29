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katılımıyla mezuniyet coşkusu

Dünyanın 79 farklı ülkesinden yüzlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 bin 500 öğrencisi mezuniyet coşkusu yaşadı. Törende de yer aldı

Giriş Tarihi: 29.6.2019
BM katılımıyla mezuniyet coşkusu
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 19'uncu dönem mezunlarını dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen büyük bir törenle uğurladı. Binlerce öğrenci keplerini atarken, bu özel günlerinde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Mezuniyet töreninde bir ilk de yaşandı. Törende BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth de yer aldı. Törende 79 farklı ülkeden yabancı uyruklu yüzlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 4 bin 500 öğrenci keplerini attı. Törenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın yaptı. Okul birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitiren Kosovalı Aylin Domanichu oldu.
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BM katılımıyla mezuniyet coşkusu
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