Boğaz’da gürültü kirliliği önlenecek

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İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli kaynaklardan valiliğe ulaşan şikayetlere göre, İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı ve çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmalarının valilik tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.