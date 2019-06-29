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Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? hangi otobüsler geçiyor? İşte detaylar...

’un en yüksek iki tepesi, Çamlıca Tepesi olarak adlandırılır. Bu bölge Küçük ve Tepeleri olmak üzere ikiye ayrılır. İstanbul manzarasının tadının çıkararak vakit geçirilebilecek en güzel yerlerden biridir. Peki Çamlıca İstanbul’un neresinde? Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? Hangi otobüs numaraları Çamlıca’dan geçiyor? İstanbul içi toplu ulaşımla Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidileceğini anlattık.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 14:46
Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? Çamlıca tepesinden hangi otobüsler geçiyor? İşte detaylar...

Küçük Çamlıca'da Sofa Köşklerinin yer aldığı bir koru ve Cihannüma, Büyük Çamlıca'da ise genel olarak belediye tarafınca işletilen yeşil alan, kafe ve restoranlar bulunuyor. Çamlıca Tepesi İstanbul Anadolu Yakası'nın Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Üsküdar'a kadar geldikten sonra Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak için binilebilecek pek çok otobüs bulunuyor.

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne ulaşım için Üsküdar'a kadar geldikten sonra Üsküdar'dan 11A, 11D, 11E, 11F, 11G, 11K, 11L, 11P, 11ST, 11V, 11Y, 11ÜS, 320, 9A, 9Ç, 9ÜD ve 9Ş numaralı otobüs hatlarına binip, Çamlıca durağında inmeniz gerekiyor. Çamlıca durağından indikten sonra kısa bir süre yürüyerek tepeye ulaşabilirsiniz.

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Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? Çamlıca tepesinden hangi otobüsler geçiyor? İşte detaylar...
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