Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? Çamlıca tepesinden hangi otobüsler geçiyor? İşte detaylar...

Küçük Çamlıca'da Sofa Köşklerinin yer aldığı bir koru ve Cihannüma, Büyük Çamlıca'da ise genel olarak belediye tarafınca işletilen yeşil alan, kafe ve restoranlar bulunuyor. Çamlıca Tepesi İstanbul Anadolu Yakası'nın Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Üsküdar'a kadar geldikten sonra Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak için binilebilecek pek çok otobüs bulunuyor.

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne ulaşım için Üsküdar'a kadar geldikten sonra Üsküdar'dan 11A, 11D, 11E, 11F, 11G, 11K, 11L, 11P, 11ST, 11V, 11Y, 11ÜS, 320, 9A, 9Ç, 9ÜD ve 9Ş numaralı otobüs hatlarına binip, Çamlıca durağında inmeniz gerekiyor. Çamlıca durağından indikten sonra kısa bir süre yürüyerek tepeye ulaşabilirsiniz.