Cunda Adası’na nasıl gidilir? İşte o güzergahlar...

Çam ve zeytin ağaçları ile bezeli bir doğaya sahip olan, bu yönüyle cennetten bir köşe olarak betimlenen Cunda Adası, özellikle son yıllarda faaliyet göstermeye başlayan butik otelleri ve mekanları ile cazip bir tatil beldesi oldu. Doğal güzelliklerinin yanı sıra mimarisinde dikkat çeken tarihi taş yapıları ile de ilgi toplayan ada 70'li yıllardan bu yana doğal ve tarihi bir sit alanı olarak kabul görüyor.

Cunda Adası'na nasıl gidilir?

Adaya gitmek için öncelikle gidilmesi gereken Ayvalık. Ayvalık'a birçok ilden çeşitli ulaşım imkanları bulunuyor. Ayvalık'a hava yolu aracılığıyla gitmek istiyorsanız Balıkesir Ederemit Kocaseyit Havalimamı'na inmeniz gerekiyor.

Hava yolculuğunun yanı sıra İstanbul Yenikapı'dan kalkan İDO seferleri ile de yaklaşık bir 2 saatlik sürenin sonunda Bandırma'ya, oradan da 3-4 saatlik bir kara yolculuğu ile Ayvalık'a ulaşılır. İstanbul ila Ayvalık arası yaklaşık 5 saat sürerken bu sürede kat edilen mesafe 528 km.

Ada, İzmir'e ise 156 km uzaklıkta.

Ayvalık'tan Cunda'ya nasıl gdilir?

Ayvalık'tan Cunda'ya gitmek için 2 alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden ilki her 30 dakikada bir belediyeye ait, sabah 6:30 ila 1:00 arasında hizmet veren otobüsler. Diğer alternatif ise feribot. Ayvalık'taki limandan her saat başı kalkan feribotlar aracılığıyla Cunda'ya ulaşım sağlanabilir.