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E Tipi’nde fıkra gibi firar

E ’nde ‘adam öldürmekten’ tutuklu olan Hasan A., açık görüşte kendisini ziyarete gelen ikiziyle yer değiştirip firar etti. Sayımda fark edilen Hasan A. 2 saat içinde yakalandı

Giriş Tarihi: 29.6.2019
E Tipi’nde fıkra gibi firar
Mersin'de, cezaevindeki açık görüş sırasında ikiziyle yer değiştirip firar eden zanlı saklandığı evde yakalanıp, cezaevine teslim edildi. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'kasten öldürme' suçundan 1 yıldır cezaevinde tutuklu olan Hasan A. geçtiğimiz çarşamba günü saat 14.00 sıralarında firar etti. Mahkûmun, açık görüş nedeniyle ziyaretine gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirdiğini belirleyen cezaevi yönetimi, çalışma başlattı. İlçedeki Güneş Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari mahkûm, kendisini yakalamaya gelen ceza infaz koruma memurlarını karşısında görünce evden kaçtı. Kovalamaca sonucu firarından 2 saat sonra yakalanan Hasan A., yeniden cezaevine teslim edildi. Mahkûmun kardeşi de gözaltına alındı. AA
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E Tipi’nde fıkra gibi firar
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