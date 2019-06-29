Ege'nin incisi Bozcaada'ya nasıl gidilir? Bozcaada - Geyikli arabalı feribotu tarifeleri...

Cam gibi deniziyle görenleri büyüleyen, ulaşımı biraz zahmetli olsa da adanın havasını soluduğunda mis gibi kokusuyla bu zahmeti unutturan bir doğaya sahip Bozcaada'yı henüz keşfedememiş olanlar için Bozcaada ulaşım rehberi hazırladık.

Bozcaada'ya nasıl gidilir?

İstanbul-Çanakkale arasında birçok otobüs firmasının sıkça düzenlediği seferler mevcut. İstanbul-Bozcaada arası direkt ulaşım olmasa da İstanbul'dan kalkıp Geyikli'ye varan otobüs hatları bulunuyor. Geyikli'den Bozcada'ya ulaşmak için ise yalnızca Geyikli feribotuna binmek kalıyor.

İzmir-Bozcaada arası yolculuklarda ise öncelikle Ezine'de bulunan otogara, Balıkesir ve Bursa'dan başlayan yolculuklarda ise Çanakkale ya da Ezine otogarlarından birine ulaşmak gerekiyor. Çanakkale'den Geyikli'ye ise otogardan kalkan dolmuşlar mevcut.

Geyikli – Bozcaada feribotu

Ezine ya da Çanakkale otogarlarından hangisine gitmiş olursanız olun Bozcaada'ya ulaşmak için Geyikli sahiline gitmeniz gerekiyor. Geyikli sahilinden adaya belirli saatlerde feribot seferleri düzenleniyor. Kış aylarında günde 2-3 sefer düzenlenirken sefer sayısı bahar aylarında 8, yaz aylarında ise 12'ye kadar çıkıyor. Güncel feribot saatleri hakkında bilgi almak için Geyikli Bozcaada feribot seferleri (https://www.gdu.com.tr/) internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Geyikli Bozcaada feribot ücretlerini ise aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Özel aracıyla Bozcaada'ya gidecek olanlar, eğer Tekirdağ tarafından seyahat ediyorsa Gelibolu iskelesinden kalkan Lapseki feribotu ile Lapseki'ye geçerek buradan Geyikli'ye geçebilirler. Gelibolu-Lapseki feribotu yaklaşık 25 dakikada karşıya ulaşıyor.

Bozcaada'ya uçakla nasıl gidilir?

Adada havaalanı bulunmuyor. Bu sebeple adaya hava yolu ile ulaşmak isteyenler rotası Çanakkale Havalimanı. Liman ile ada arası yaklaşık 55 kilometre. Liman merkeze ve otogara yakın olduğu için servis aracılığıyla otogara ulaşmak oldukça kolay. Bozcaada'ya varmak için merkezden saat başı kalkan Geyikli dolmuşlarına binip Geyikli sahilinden yine arabalı vapura binmek gerekiyor.