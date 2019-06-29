Fatih’ın kahramanı

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz haber ajansı Daily Mail, İstanbul'da ikinci kattan düşen çocuğun hayatını kurtaran gence yer verdi. İnanılmaz olaya ait video ve fotoğrafları okuyucusuyla paylaşan ajans, çocuğu son anda yere çakılmaktan kurtaran 17 yaşındaki Feuzi Zabaat adlı genci kahraman ilan etti. Fatih ilçesinde yaşanan olayda, Cezayir vatandaşı olan Feuzi Zabaat, ikinci katın penceresinden bir çocuğun sarktığını fark etti. Zabaat, tam o anda aşağıya düşen 2 yaşındaki Suriyeli Doha Muhammed'i havada yakalayarak kaldırıma çarpmasını engelledi.Annesi mutfaktayken açık pencereden düşen kız, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Gencin mucizevi bir şekilde çocuğu kurtardığı anlar ise sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin, kollarını açarak hızla düşen çocuğu son anda kaldırıma çarpmaktan kurtardığı görülüyor. Olaydan birkaç gün sonra tekrar bir araya gelen kahraman genç ve haylaz kız, birlikte mutluluk pozu verdi. Kazayı anlatan Zabaat, "yapılması gerekeni yaptım" diyerek bunun bir kahramanlık olmadığını ifade etti. Doha'nın ailesi ise kızlarını kurtaran Zabaat'a teşekkür etti.