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? (Resimli anlatım)

Hem Android tabanlı hem de iOS işletim sistemiyle çalışan telefonlarda birden çok kişiyle aynı anda görüşmek mümkün. olarak adlandırılan bu birden çok kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapması için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Bu sorunun cevabını iPhone kullanıcıları için anlattık.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 17:37
İphone konferans görüşmesi nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

Öncelikle konferans görüşmesi ne demek sorusunu cevaplandıralım; Konferans görüşmesi, aynı anda birden çok kişiyle yapılan aramayı birleştirmektir. Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra konferans görüşmesi nasıl yapılır sorusuna geçelim.

Konferans görüşmesi nasıl yapılır?

• Arama ekranına gelin. İlk olarak normal bir şekilde görüşmek istediğiniz kişilerden ilkini arayın.

• İlk görüşme başladıktan sonra ekran beliren +, Arama Ekle seçeneğine tıklayın.

• Konuşmanıza dahil etmek istediğiniz diğer kişiyi rehberden seçerek arayın.

• Aradığınız kişi telefonu açtıktan sonra ekranda konferans seçeneği belirecektir.

• Bu seçeneğe tıklayarak aramaları birleştirebilirsiniz. Ardından aradığınız iki kişi de aynı görüşmede olacaktır.

• Yalnız burada şöyle bir detaya dikkat çekelim; Vodafone ile Türk Telekom operatörlerinde, aynı anda en fazla 5 kişi konferans görüşmesine dahil olabilir. Vodafone'da ise bu sayı 6.

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İphone konferans görüşmesi nasıl yapılır? (Resimli anlatım)
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