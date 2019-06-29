İphone konferans görüşmesi nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

Öncelikle konferans görüşmesi ne demek sorusunu cevaplandıralım; Konferans görüşmesi, aynı anda birden çok kişiyle yapılan aramayı birleştirmektir. Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra konferans görüşmesi nasıl yapılır sorusuna geçelim.

Konferans görüşmesi nasıl yapılır?

• Arama ekranına gelin. İlk olarak normal bir şekilde görüşmek istediğiniz kişilerden ilkini arayın.

• İlk görüşme başladıktan sonra ekran beliren +, Arama Ekle seçeneğine tıklayın.

• Konuşmanıza dahil etmek istediğiniz diğer kişiyi rehberden seçerek arayın.

• Aradığınız kişi telefonu açtıktan sonra ekranda konferans seçeneği belirecektir.

• Bu seçeneğe tıklayarak aramaları birleştirebilirsiniz. Ardından aradığınız iki kişi de aynı görüşmede olacaktır.

• Yalnız burada şöyle bir detaya dikkat çekelim; Vodafone ile Türk Telekom operatörlerinde, aynı anda en fazla 5 kişi konferans görüşmesine dahil olabilir. Vodafone'da ise bu sayı 6.