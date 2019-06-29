İphone yedekleme nasıl yapılır?

Telefonunuzu yedekledikten sonra dosyalarınıza her yerden ulaşabilirsiniz. Bunun için hangi yedekleme yöntemi uygulayacağınıza karar verin. Telefonunuzu iCloud ya da iTunes yedekleme yöntemlerinden biriyle yedekleyebilirsiniz.

iCloud ile yedekleme

Telefonunuzu iCloud üzerinde

Telefonunuzu iCloud üzerinden yedeklemeniz halinde yedek dosyalarınız iClod'da saklanır. iCloud saklama alanı 2 TB'dır.

• Telefonunuzu iCloud'da yedeklemek için öncelikle telefonunuzdan Wi-Fi ağına bağlanın.

• Ayarlar kısmından Apple Kimliği'ne girip iCloud'a dokunun.

• Bu bölümde yer alan "Şimdi Yedekle" yazısına dokunun.

• Telefonunuzdaki dosyalar tamamen yedeklenene kadar Wi-Fi ağından çıkmayın.

iTunes ile yedekleme

Telefonunuzdaki dosyaları iTunes ile yedeklemeniz halinde dosyalarınız bilgisayarınızda saklanır. Bilgisayarınızın boş hafızası ne kadarsa o kadar boyutta dosya yedekleyebilirsiniz.

• Bilgisayarınıza bağlanıp iTunes'u açın.

• Ekranda beliren adımları takip ederek telefonunuzu bilgisayarınız ile eşleştirin.

• Daha sonra "Şimdi Yedekle" yazısına dokunarak telefonunuzu yedekleyebilirsiniz.