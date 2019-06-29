İstanbul’da şok operasyon! Hepsi ele geçirildi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul’u 1 milyonluk sahte alkolle zehirleyeceklerdi

İstanbul Arnavutköy ilçesinde villa kiralayarak alkol imalathanesine dönüştürdükleri ikamette halk sağlığına zararlı sahte alkollü içkiler ürettikleri ve piyasaya dağıttıkları tespit edilen Remzi Ç., Mustafa D., Musa B. ve Özbekistan uyruklu Mahmut M., Cesur K., Murat M. ve Aziz M. isimli erkekler bahse konu imalathaneye yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda değeri 985 bin 120 lira olan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bu malzemeler şöyle: 1169 adet kaçak/sahte alkollü içki, 1280 litre metil alkol, 1200 adet sahte TAPDK bandrollü, 140 bin adet alkollü içki şişesi etiketi, 4,5 milyon adet içki etiketi, 21 bin 100 şişe kapağı, 2250 boş içki şişesi, 4 litre anason yağı, 1 kamyonet...

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.