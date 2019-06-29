‘İtalya’nın Türk’ü’ dediler

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Devlet Opera ve Bale (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, İtalya'da devam eden Verona Opera Festivali'nde "Il Travatore", "Carmen", "Tosca" ve "Aida" olmak üzere 4 farklı rolde sahneye çıkıyor. Performansıyla İtalyanları büyüleyen Karahan'a basın da kayıtsız kalmadı. İtalyan basını Karahan'ı "İtalya'nın Türk'ü" tanımlamasını kullandı ve başarılı performansıyla ülkedeki sanatseverlerin gözdesi olduğunu belirtti. Röportajda, Karahan, "Tarihi bir yerde olduğumun bilincindeyim. Operada rol alanlar tarafından alkışlandım. Bu demek oluyor ki yeterli bir İtalyancayla eseri söylemeyi başarıyorum" ifadelerini kullandı. Röportajda Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karahan'ı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atayarak uluslararası ününü göz ardı etmediği vurgulandı. Karahan'ın "Hükümetimiz sanata büyük yatırımlar yaptı. Sanatçılarımızın durumu Avrupa'dakilerden daha iyi" sözlerine yer verildi. AA