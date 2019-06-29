Kardeş cinayetinde haksız tahrik indirimi

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İstanbulSarıyer'de 2 yıl önce bir çiftlikte kardeşi Lokman Orak'ı (44) öldüren Vasfi Orak'ın (64) cezası belli oldu. İddiaya göre, Lokman Orak alacak verecek yüzünden ağabeyine "Ödemem var para lazım. Eğer vermezsen ya sen beni vurursun ya ben seni vururum" demişti. Ağabeyi de "Madem öyle diyorsun o zaman ben seni öldüreyim" diyerek kardeşini pompalı tüfekle öldürmüştü. Taraflar arasında yaşanan bıçaklı kavgayı haksız tahrik sayan mahkeme sanığa 21 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezası 17 yıl 6 aya düşürüldü.