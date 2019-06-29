Karlıtepe seyir terası hizmete açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Boğazı'nın en iyi izlendiği Beykoz Karlıtepe'de uzun süredir yapımı beklenen seyir terası ve mesire alanı bugün hizmete açılıyor. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "İstanbul'un en güzel ilçelerinden Beykoz'da şehrimizin enfes manzarasının doyasıya seyredilebileceği mesire alanımıza şehrimize gelen turistlerimizi ve tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi. 220 dönümlük proje içinde, 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2.5 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu, 550 metre bisiklet parkuru, piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor.