Kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik nasıl geçer?

Kekemelik problemi genel olarak çocukluk yaşlarında gelişir. Sorunun kaynağına inildiğinde özellikle dil gelişiminin yeni başladığı 2 ila 6 yaş arasında kekemelik probleminin ortaya çıktığına rastlanır. Bununla birlikte birtakım etkenler dolayısıyla da okul çağı ve ergenlik döneminde de kekemelik ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalara göre kekemelik probleminin kendiliğinden geçme oranı yüksek olsa da yetiştirilme tarzı, çocukluk dönemindeki kurulan iletişim, cinsel istismar, travma vb. durumlar dolayısıyla kekemelik sorununun süreklilik arz etmesi mümkündür.

Kekemelik nasıl geçer?

Kekemelik, iletişim kurmayı güçlendirir, buna bağlı olarak kekeme kişilerin büyük bir çoğunluğunda sosyal açıdan zayıflığa rastlanır. Çocukların yanı sıra yetişkinlerde de konuşma güçlüğü geçmek, içe kapanıklık ve utangaçlık gibi sorunlar doğurur. Konuşmadaki akıcılığı artırmak amacıyla çeşitli egzersize dayalı tedaviler uygulanır. Bu tedaviler kekemelik dolayısıyla ortaya çıkan ruhsal problemlerin de önüne geçer. Bu nedir bu egzersize dayalı tedavi programları?

1. Lidcombe

Daha çok küçük yaşlarda ortaya çıkan kekemelik probleminin tedavisinde tercih edilir. Daha çok okul öncesi dönemde kekemelik problemine maruz kalan çocuklar üzerinde etkilidir. Söz konusu 2-6 yaş arasındaki çocuklar lidcombe tekniği kapsamında haftada bir kez olmak üzere klinikte konuşma tekniği eğitimine tabi tutulur. Tedavi süreci toplamda 3 ay sürer.

2. Blok modifikasyonu

Bu tedavi tekniğinde çeşitli aletler yardımıyla konuşmanın hızı ve vurgusunun ayarlanması amaçlar. Bu yöntem daha çok yetişkinlerin tedavisinde tercih edilir. Tedavi programı, kişinin konuşmasının yavaşlatılarak kendi sesini duyması ve bu şekilde konuşmasını yönetebilmesi esasına dayanır.

** Öte yandan kekemelik evde nasıl geçer şeklinde araştırma yaparak ağza çakıl taşı koyup konuşmak, dilin altına kalem yerleştirmek gibi yöntemlere başvuranlar için bu gibi evde uygulanan yöntemlerin kekemelik tedavisinde etkili olmadığını söyleyelim.