Koruk suyu nasıl yapılır? Koruk suyu bilmediğiniz faydaları..

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hazırlanan ve bu bölgelerde yoğun olarak tüketilen koruk suyu, serinletici bir etkiye sahiptir. Bu etkisi sebebiyle çoğu yörede yemeklere ekşi bir tat vermesi amacıyla kullanılır.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

1,5 kilo koruğu temizleyip bir süre boyunca sirkeli suyun içerisinde bekletin. Bekletme işleminin ardından korukları temiz bir suyla yıkayın.

Meyve sıkacağı yardımıyla korukların suyunu çıkarın. Çıkan posayı yeniden sıkarak korukların suyunu tam olarak elde etmeye çalışın.

Posa iyice kuruyana kadar sıkmaya devam edin.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Göz ağrılarını dindirir.

İştahı açar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasına yardımcı olur.

Kabızlık sorununu giderir.

Bağırsakları hızlandırır.

Ciltteki kızarıklıkları giderir. Kurdeşen ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.